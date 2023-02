Economia Adapec diz acompanhar ações sanitárias nacionais após confirmação de caso de “vaca louca” no Pará Agência estadual lembra que o Tocantins nunca apresentou caso positivo e reforça medidas preventivas do Tocantins executadas em um programa específico contra a doença

Após o Pará registrar um caso positivo de Encefalopatia Espongiforme Bovina, o mal da “vaca louca” em uma propriedade com tem 160 cabeças de gado, a Agência de Defesa Agropecuária (Adapec) lembra que o Tocantins nunca apresentou caso positivo para a doença e diz acompanhar, “atenta” o caso positivo do Pará. Segundo o órgão estatual, as ações sanitárias de isolam...