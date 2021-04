Economia Acordo recria meta fiscal fictícia criticada no governo Dilma Pelo menos R$ 100 bilhões em gastos deste ano não serão considerados para o cumprimento da meta fiscal

Embora o acordo em torno do Orçamento de 2021 tenha sido bem recebido pelo mercado, economistas alertam para a falta de limites para as despesas que vão ficar fora do teto de gastos e da meta fiscal, que pode se transformar em um número fictício. Isso vai ocorrer porque pelo menos R$ 100 bilhões em gastos deste ano não serão considerados para o cumprimento da met...