Economia Acordo para combater desmatamento ilegal prevê implementação de Centro de Inteligência Geográfica Centro que produzirá dados de inteligência para gestores faz parte do pacto assinado na quinta-feira, 23, entre governo e setores econômicos para eliminar desmatamento em sete anos

A implementação de um Centro de Inteligência Geográfica em Gestão do Meio Ambiente (CIGMA)está entre os compromissos definidas no Pacto pelo Desmatamento Ilegal Zero no Tocantins assinado na quinta-feira, 23, pelo governador Wanderlei Barbosa (Republicanos), em reunião no Palácio Araguaia Governador José Wilson Siqueira Campos. Segundo o documento, o centro irá pr...