Economia Abertura noturna não beneficia só bares e restaurantes, mas mercados e feirantes, diz Abrasel A partir desta sexta-feira, 21, estabelecimentos podem voltar a funcionar até 22 horas, com manutenção de 50% da capacidade, sendo que antes, o atendimento presencial de restaurantes era limitado das 11 às 15 horas

A partir desta sexta-feira, 21, os bares e restaurantes podem voltar a funcionar com atendimento presencial no horário noturno, conforme o Decreto Municipal nº 2.048 da Prefeitura de Palmas. Antes o atendimento era das 11 às 15 horas, todos os dias, limitada a entrada de usuários ao quantitativo de 50% da capacidade do estabelecimento, e, das 15 até 0h para entrega e...