Economia Abate de cabeças de bovinos tem variação positiva de 6,2% no Tocantins e queda em 23 estados Segundo o IBGE, somente no 4º trimestre de 2021, Tocantins registrou mais de 30,49 mil cabeças

Durante o ano de 2021, foram abatidas 27,54 milhões de cabeças de bovinos no país, uma redução de 7,8% (2,34 milhões a menos), em relação ao ano anterior, causado por retrações em 23 das 27 Unidades da Federação. Em contrapartida, no estado do Tocantins apresentou-se uma variação positiva (55,13 mil), o que representa uma variação anual de 6,2 %. Os dados fazem parte d...