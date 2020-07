Economia Abasteça agora: Petrobras anuncia sétimo reajuste consecutivo da gasolina Nas bombas, combustível volta a ter preço médio superior a R$ 4 pela primeira vez desde abril

A Petrobras vai elevar novamente os preços da gasolina e do diesel nesta quinta (2). Será o sétimo aumento seguido no preço da gasolina, que subirá, em média, 3%. O reajuste no diesel, de 6%, é o quarto consecutivo. Com a sequência de altas, a gasolina voltou a ter preço médio nos postos acima de R$ 4 por litro na semana passada. Desde o começo de maio, quando foi in...