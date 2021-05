Economia A menos de um mês do fim do prazo, metade dos contribuintes ainda não enviou declaração do IR Neste ano, o Fisco espera receber até 32.619.749 declarações; no ano passado, foram enviadas 31.980.146 declarações

A 28 dias do fim do prazo, quase metade dos contribuintes ainda não acertou as contas com o Leão. Até o momento, 17.217.336 contribuintes enviaram a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), 52,8% do previsto para este ano. O balanço foi divulgado pela Receita Federal, com dados apurados até as 11h desta segunda-feira (3). Neste ano, o Fisco espera recebe...