Economia A empresa pode me obrigar a voltar ao trabalho presencial? Veja seus direitos Retorno ao escritório na crise do coronavírus leva profissionais a enfrentar questões técnicas (com quem deixar os filhos) e emocionais (medo da Covid-19); veja direitos trabalhistas

Com a flexibilização do isolamento social em várias cidades do Brasil, as empresas começam a se movimentar para a volta do trabalho presencial. No entanto, a medida ainda é considerada prematura por parte dos funcionários, que se dividem entre o medo de um possível contágio e o receio de se recusar a voltar e acabar perdendo o emprego. Na hora de voltar ao escrit...