Economia Ações da Petrobras disparam após falas do novo presidente Na contramão do mercado internacional, o Ibovespa, principal índice acionário do país, subia 0,34%, aos 121.538 pontos

As ações da Petrobras disparavam nesta segunda-feira (19), após o novo presidente da estatal, Joaquim Silva e Luna, afirmar que vai buscar reduzir a volatilidade dos preços de combustíveis sem desrespeitar a paridade internacional de preços. "Não há dúvidas de que os principais desafios são: fazer a Petrobras cada vez mais forte, trabalhando com visão de futuro, com se...