Economia Ação da Defensoria contra Magazine Luiza cobra R$ 10 mi por 'marketing de lacração' Empresa lançou programa de trainees exclusivo para negros

A Defensoria Pública da União entrou com uma ação civil pública para cobrar R$ 10 milhões do Magazine Luiza por abrir um programa de trainees exclusivo para negros. No documento, defensor responsável pela ação, Jovino Bento Junior, classificou a iniciativa da empresa como "marketing de lacração". "Trata-se de fenômeno amplamente difundido hodiernamente, sendo que o...