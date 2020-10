Economia 99 passa a aceitar pedidos de corridas pelo WhatsAp Parceria tem como alvo público com smartphones com pouca capacidade para suportar muitos apps

A empresa de transporte por aplicativo 99 começa em outubro a aceitar pedidos de corridas por meio do WhatsApp, com ambas companhias buscando ampliar receitas diante da explosão da demanda por serviços digitais no país na esteira da pandemia da Covid-19. O serviço, inicialmente restrito a quatro cidades do interior paulista (São Carlos, Araraquara, Bauru e Presid...