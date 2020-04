Economia 84% do setor comercial de Araguaína relata queda de 20% no faturamento após medidas de isolamento Cerca de 40% dos empresários vão precisar recorrer a financiamentos entre R$ 30 mil a R$ 60 mil

Uma pesquisa comercial em Araguaína, Norte do Estado, apontou que 84% dos entrevistados relataram queda de 20% no faturamento em virtude as medidas adotadas devido ao controle do Covid-19, o novo coronavírus. Também houve relato de aumento nas vendas, em 2,5% dos comércios, conforme a pesquisa sobre a crise divulgada nesta quarta-feira, 1º, pela Associação Comercial e...