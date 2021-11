Economia 83% dos empregos formais criados em 2021 pagam até 2 salários mínimos Levantamento mostra que vagas abertas tem baixa remuneração

Levantamento do Poder360 aponta que 83% dos empregos formais criados em 2021 pagam até 2 salários mínimos. Foram abertas 2,09 milhões de vagas do tipo (de um total de 2,5 milhões). O mercado voltou a contratar pessoas mais qualificadas, com maior rendimento. Em 2020, as faixas acima de 2 salários mínimos registravam saldo negativo. Agora, é o oposto. A categoria q...