Economia 81% das consultas por dinheiro esquecido não têm saldo a receber do Banco Central Até as 12h, foram registradas 58,8 milhões de consultas referentes a contas de pessoas físicas

Das quase 60 milhões de consultas por dinheiro "esquecido" em bancos realizadas em pouco mais de um dia desde a volta do SVR (Sistema Valores a Receber), 81,2% não têm saldo a receber, de acordo com dados divulgados pelo Banco Central nesta terça-feira (15). Até as 12h, foram registradas 58,8 milhões de consultas referentes a contas de pessoas físicas. Desse total,...