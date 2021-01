Economia 64% das empresas tocantinenses vendem por canais digitais durante a pandemia, diz Sebrae Uso de plataformas e redes sociais visou enfrentar a crise econômica provocada pela pandemia da Covid-19

Com a crise econômica enfrentada devido à pandemia da Covid-19, as empresas tocantinenses passaram a apostar nas vendas por canais digitais para superar o problema e impulsionar as vendas. WhatsApp, Instagram e Facebook são as plataformas mais usadas pelos pequenos negócios para se manterem no mercado e no Tocantins, 64% dos empreendimentos optaram por essa alternativa. Conforme o Sebr...