Economia 60% das empresas não deram suporte ao trabalhador em home office, diz pesquisa Levantamento global indica descolamento entre intenção e ação de companhias para o escritório pós-pandemia

Relatório global que trata sobre o teletrabalho na pandemia mostra uma contradição. Ao mesmo tempo em que as empresas dizem acreditar que os funcionários precisarão estar no centro do design dos espaços de trabalho do futuro, a maioria delas reconhece que não mudou as políticas para os escritórios de modo a dar maior suporte aos empregados em trabalho remoto. O relató...