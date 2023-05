Redação Jornal do Tocantins

A 55ª edição da Exposição Agropecuária de Araguaína começa nesta quarta-feira,31, com o tema “Negócios e tradição”, no parque de exposições Dair José Lourenço, em Araguaína.

O evento ocorre até o dia 11 de junho, com rodeios, exposição de gado de leite, palestras, Garota Expoara e a tradicional cavalgada que será no domingo,4 de junho, entre outras atrações.

Segundo o Sindicato Rural de Araguaína (SRA), a Expoara 2023 irá reunir artistas de sucesso e o sertanejo raiz, como Davi Sacer, Teodoro e Sampaio, Mariana Fernandes, Murilo Hulf, Rio Negro e Solimões, Bruno e Rafa, Cleber e Cauan durante os 12 dias.

Ainda segundo a SRA, no ano de 2022 a Exposição Agropecuária de Araguaína recebeu 145 mil pessoas e 209 expositores, o que movimentou a economia do estado com cerca de R$ 200 milhões em negócios fechados.

A programação completa está disponível no site do Sindicato Rural de Araguaína.