Economia 47 mil emails e senhas do governo ficam expostas no ano Empresa de cibersegurança, Axur também detectou 122 mil credenciais (email e senha) de domínios corporativos

Em um início de ano marcado pelo chamado megavazamento de dados e por ataques pontuais a empresas públicas e privadas, mais de 47 mil senhas e emails ligados a administrações públicas do Brasil -a maior parte, do governo federal- vazaram ou foram expostos na internet no primeiro trimestre, mostra relatório exclusivo da Axur, empresa de cibersegurança. A alta ante o...