Economia 46 milhões vivem em lares sem renda do trabalho no Brasil, diz Ipea No quarto trimestre de 2019, antes da pandemia, a proporção era menor, de 23,54%, o equivalente a 36,5 milhões de pessoas

A pandemia aumentou o percentual de lares sem renda do trabalho no Brasil, e a recuperação do quadro ainda não ocorreu de maneira completa. É o que indica estudo divulgado nesta sexta-feira (17) pelo Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada). No segundo trimestre de 2021, a proporção de domicílios sem renda do trabalho foi estimada em 28,5% --quase três em cad...