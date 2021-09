Economia 4,9 milhões ainda têm que fazer a prova de vida do INSS Com as medidas de restrição de circulação por conta da pandemia de coronavírus, a prova de vida deixou de ser obrigatória entre março de 2020 e o final de maio de 2021. Mesmo assim, ainda era permitido fazer o recadastramento

Um total de 4.979.617 beneficiários do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) ainda precisa fazer a prova de vida no país, segundo dados do órgão referentes ao mês de agosto. Em apenas um mês, 2,3 milhões fizeram a atualização cadastral, que é realizada nos bancos e, em alguns casos, no INSS. Em julho, havia 7.308.698 aposentados, pensionistas e outros beneficiários c...