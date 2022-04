Economia 24ª edição da Fenepalmas contará com 100 estandes e trará temáticas como inovação e sustentabilidade Tradicional no calendário econômico do Tocantins e na expansão do volume de negócios, a Feira lançada nesta sexta-feira,29, será realizada entre os dias 24 e 28 de maio

A Fenepalmas, Feira de Negócios de Palmas, será realizada entre os dias 24 e 28 de maio, no Centro de Convenções Arnaud Rodrigues. O evento teve seu lançamento oficial nesta sexta-feira,29, no auditório do Palácio Araguaia, em Palmas. A 24 ª edição será presencial e terá como tema “Novo padrão de negócios: inovação tecnológica e sustentabilidade”, de modo a unir c...