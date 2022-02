Economia 20,5 milhões consultaram site do Banco Central de Valores a Receber A plataforma permite saber se pessoas e empresas têm dinheiro "esquecido" em bancos ou não

O Banco Central informou que 20,5 milhões de CPFs e CNPJs já foram consultados até as 12h desta segunda (14), no primeiro dia da volta do SVR (Sistema Valores a Receber). A plataforma permite saber se pessoas e empresas têm dinheiro "esquecido" em bancos ou não. Segundo o BC, não houve registro de instabilidade no novo site. Em janeiro, a ferramenta SVR precisou ser re...