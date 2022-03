Economia 12 Unidades da Federação mostraram recuo no volume de serviços; no Tocantins índice chega a -6,3 % Em janeiro, na comparação com igual mês do ano anterior, o estado também assinalou resultado negativo (-2,2%)

Regionalmente, 12 das 27 Unidades da Federação assinalaram em janeiro deste ano, retração no volume de serviços, na comparação com o mês imediatamente anterior. Entre os estados que apontaram taxas negativas no período supracitado, está o Tocantins que variou -6,3 % na passagem de dezembro para o mês subsequente. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), d...