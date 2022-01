Economia 10 mais ricos do mundo dobram fortuna na pandemia, enquanto 163 milhões ficaram pobres, diz Oxfam Entre os mais ricos, estão Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg e Warren Buffett, segundo a revista Forbes

Nos dois primeiros anos da pandemia de Covid-19, os 10 homens mais ricos do mundo mais do que dobraram suas fortunas, com seus patrimônios juntos passando de US$ 700 bilhões para US$ 1,5 trilhão, apontou um relatório divulgado pela Oxfam na abertura do Fórum Mundial Econômico de Davos. Enquanto o grupo ganha cerca de US$ 15 mil por minuto ou US$ 1,3 bi...