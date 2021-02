Economia 1,4 milhão de pessoas não movimentaram os recursos do auxílio emergencial Um total de R$ 1,3 bilhão foi devolvido à União

O calendário de saques auxílio emergencial chegou ao fim no último dia 27, mas, segundo o Ministério da Cidadania, 1,4 milhão de pessoas não movimentaram os recursos do benefício dentro do prazo de validade definido no decreto nº 10.316/2020. Foram devolvidos aos cofres da União recursos da ordem de R$ 1,3 bilhão, informa o órgão. O decreto estabelece que o perí...