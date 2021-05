Economia 1,3 milhão desistem de procurar emprego desde o início da pandemia Esse contingente passou a integrar o grupo de trabalhadores desalentados no país

Quase 1,3 milhão de brasileiros deixaram de procurar emprego no primeiro ano da pandemia, apontam dados do IBGE. Esse contingente passou a integrar o grupo de trabalhadores desalentados no país —profissionais que estão sem emprego e que desistiram de procurar novas vagas por acreditarem que não terão vez no mercado de trabalho. Na visão de economistas, o quadro re...