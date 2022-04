Economia Últimos dias para pagar IPTU de Araguaína com descontos e sem multa Até o final do mês ainda é possível obter mais reduções por adimplência no ano anterior e parcelar o tributo em até nove vezes

Termina no próximo sábado, 30, o prazo limite para o pagamento à vista do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) com desconto de 10% em Araguaína. São 105.131 imóveis registrados, sendo que 20.766 quitaram o imposto até a semana passada, conforme a Secretaria Municipal da Fazenda. Após essa data, o morador terá que pagar multa moratória, que varia ...