Economia Últimos dias para famílias em situação de vulnerabilidade se inscreverem no Cartão da Família Mais de 13 mil pessoas já se cadastraram na iniciativa que irá pagar três parcelas mensais e consecutivas no valor de R$ 200,00

Segue até a sexta-feira, 7, o prazo para as inscrições das famílias no Cartão da Família da Prefeitura de Palmas. Essa iniciativa visa atender os palmenses em situação de vulnerabilidade social afetados pela pandemia da Covid-19. Mais de 13 mil pessoas já se cadastraram e deve contemplar 15.398 famílias com três parcelas mensais e consecutivas no valor de R$ 200,00. O...