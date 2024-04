Redação Jornal do Tocantins

O 6ª concurso para servidor do Ministério Público do Tocantins (MPTO), terá suas últimas etapas para os candidatos aprovados neste final de semana, em Palmas. O objetivo é preencher 54 vagas de níveis superior, médio e cadastro reserva.

As avaliações serão aplicadas na Escola de Tempo Integral Almirante Tamandaré, localizada na quadra 1.306 Sul.

Para consultar a sala e horário, cada candidato deve acessar o site da Cebraspe.

No sábado (20), será a avaliação para candidatos que concorrem às vagas para pessoas com deficiência. Também será realizado o procedimento de heteroidentificação dos que concorrem às vagas reservadas aos candidatos negros.

Já no domingo (21), será realizada a avaliação psicológica de todos os classificados, com duração de três horas. A prova será dividida nos turnos matutinos e vespertinos. Pela manhã a partir das 9h e à tarde às 15h.

O resultado final da prova discursiva e a lista de convocados para as avaliações psicológica, biopsicossocial e o procedimento de heteroidentificação estão disponíveis no Diário Oficial do MPTO de 15 de abril.