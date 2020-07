Economia Índice de confiança tem melhora nas expectativas da indústria para os próximos seis meses ICEI teve resultado de 55,8 pontos o maior desde o início da pandemia

Com 55,8 pontos, o Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) pela primeira desde o início da pandemia da Covid-19 em março que teve resultado positivo, conforme a Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (Fieto). Esse dado é para o mês de julho e mostra confiança para os próximos seis meses, sendo que no cenário nacional, o ICEI teve aumento de 6,4 p...