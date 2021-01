Economia É preciso tratar a China com respeito, diz líder de entidade ruralista Primeira mulher à frente da SRB, Teresa Vendramini diz que queimadas são caso de polícia

Falar do futuro é falar da China, da demanda do principal parceiro comercial do país há mais de uma década, e o Brasil deve se comportar de maneira comercial e com muito respeito. É assim que a pecuarista e socióloga Teresa Vendramini se refere às perspectivas do agronegócio brasileiro para este ano, após um 2020 repleto de desafios que resultaram em ganhos e perd...