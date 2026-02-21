O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa (Republicanos), utilizou as redes sociais neste sábado (20) para anunciar a autorização de um novo concurso público para a Secretaria da Fazenda (Sefaz). O foco do certame será o cargo de auditor fiscal, carreira que não recebe novos servidores via concurso há mais de três décadas.\nDe acordo com o anúncio, a previsão é que o edital contemple 100 vagas para contratação imediata e mais 100 para a formação de cadastro de reserva.\n"Estamos autorizando a construção do edital para a Secretaria da Fazenda. Há 32 anos não temos concurso para auditor fiscal", ressaltou o governador em vídeo gravado ao lado do secretário da pasta. Barbosa reforçou que a iniciativa visa garantir "segurança jurídica e organização" à administração estadual.\nAinda segundo o chefe do Executivo, o concurso será aberto a candidatos de todo o país, mas com foco especial na mão de obra local. "Um concurso importante à disposição dos concurseiros do Brasil e, especialmente, do Tocantins", afirmou.