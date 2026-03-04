A PF (Polícia Federal) afirmou que o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, mantinha uma milícia privada com o objetivo de coagir e ameaçar seus desafetos.\nO grupo contava com um sicário, Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão e um ex-policial federal, Marilson Roseno da Silva. Ambos foram alvos de mandado de prisão preventiva nesta quarta-feira (4), assim como Vorcaro.\nSicário é um termo que vem do espanhol e que significa assassino de aluguel. Todos formavam um grupo chamado de "A Turma", na qual as medidas planejadas eram discutidas.\nMensagens no celular do Vorcaro citam plano de assalto para intimidar jornalista\nVorcaro e a Conexão Kruschewsky\nMendonça dá 60 dias para PF entregar relatório completo do Master e citações a pessoas com foro\nEm troca dos serviços para Vorcaro, Mourão receberia R$ 1 milhão por mês, aponta o relatório do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) André Mendonça que determinou as prisões.