Daniel Vorcaro declarou à Receita Federal ter uma renda de R$ 570 milhões em 2024 e recebeu cerca de R$ 28 mil de restituição do Imposto de Renda, segundo dados do Fisco enviados à CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) mista do INSS e obtidos pela reportagem.\nOs valores foram informados na declaração de 2025, referentes ao ano anterior. Naquele período, elementos investigados pela PF (Polícia Federal), como a venda de carteiras falsas ao BRB (Banco Regional de Brasília), já estavam em marcha.\nÀ reportagem a defesa de Vorcaro afirmou que não irá se manifestar sobre o assunto.\nSegundo o documento, Vorcaro recebeu R$ 1,7 milhão de remuneração do Banco Master naquele ano. O valor mensal em "rendimentos do trabalho assalariado" foi de R$ 96.213,60 de janeiro até agosto e subiu para R$ 100.677,91 mensais a partir de setembro.