Daniel Vorcaro declarou à Receita Federal ter feito pagamentos de R$ 68,66 milhões em 2023 para a Super Empreendimentos, empresa investigada pela PF (Polícia Federal) por supostamente servir de canal para o ex-banqueiro pagar a sua milícia privada e agentes públicos.\nOs pagamentos quitaram dívidas de Vorcaro com a Super na compra de imóveis e outros investimentos. A empresa entrou no noticiário da crise do Master após uma reportagem da Folha de S.Paulo mostrar que ela era dona da casa de R$ 36 milhões usada por Vorcaro para receber políticos em Brasília.\nAo determinar a prisão preventiva de Vorcaro, no começo de março, o ministro André Mendonça, do STF (Supremo Tribunal Federal), apontou que a Super foi utilizada para "pagamentos ilícitos" para o grupo chamado de "A Turma" pelos investigadores, que teria o objetivo de coagir e ameaçar desafetos do ex-banqueiro.