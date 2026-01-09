Aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) que ganham acima do salário mínimo receberão um reajuste de 3,90% neste ano. A Folha mostra o novo valor dos benefícios em 2026 com o reajuste do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta sexta-feira (9).\nOs cálculos foram feitos pelo advogado Wagner da Silva e Souza, sócio do escritório Roberto de Carvalho Santos e Wagner Souza Sociedade de Advogados e levam em conta o valor bruto do benefício.\nPara quem ganha acima do piso nacional, o primeiro pagamento com o aumento será feito a partir de 2 de fevereiro. Os benefícios equivalentes ao novo salário mínimo, de R$ 1.621, começam a ser pagos no dia 26 de janeiro.\nSobre os valores brutos pode haver desconto do Imposto de Renda para quem ficar acima do limite de isenção. Aposentados e pensionistas a partir de 65 anos têm direito de pagar menos imposto sobre a renda do benefício.