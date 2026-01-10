Donos de veículos precisam estar atentos à documentação obrigatória (Djavan Barbosa/Arquivo JTo)\nDonos de veículos registrados no Tocantins que deixarem de pagar o IPVA 2026 e o licenciamento anual devem ficar atentos, pois podem receber multa gravíssima, além de pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A irregularidade ainda impede a circulação legal do veículo pelo país, resultando em apreensão durante fiscalizações.\nNo Tocantins, o pagamento do IPVA é obrigatório e vai possibilitar a emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo eletrônico (CRLV-e). Mesmo que o veículo não esteja circulando, o imposto continua sendo devido.\nA Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz), responsável pelo calendário anual do IPVA, alerta que a falta de pagamento também pode gerar dívida ativa, com cobrança judicial e restrições ao CPF ou CNPJ do proprietário.