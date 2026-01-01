A Caixa Econômica Federal sorteou nesta quinta-feira (1º), por volta de 11 horas, os números da 17ª Mega-Sena da Virada. O sorteio foi transmitido nos canais da Caixa no Youtube e no Facebook. O prêmio é de R$ 1,09 bilhão (R$ 1.091.357.286,52) —o maior da história.\nAs dezenas sorteadas são 59 - 21 - 32 - 13 - 33 - 09.\nNão existindo apostas premiadas com seis números, o valor será rateado entre os acertadores de cinco números.\nA cerimônia estava prevista para às 22h do dia 31. O motivo do atraso, de mais de 12 horas foi um problema técnico no processamento das apostas. Nas redes sociais, apostares reclamaram. Após uma hora, foi informado o adiamento.\nEm nota, a Caixa diz que o prêmio recorde gerou "um movimento inédito nos canais de aposta, que chegou a 120 mil transações por segundo no canal digital", além de quase 5.000 por segundo nas unidades lotéricas.