O salário mínimo nacional, que passa por reajustes anuais, está atualmente em R$ 1.518. O governo estima que em 2026 ele pode subir para R$ 1.631, segundo dados usados no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2026, encaminhado ao Congresso Nacional no dia 29 de agosto. O valor representa um aumento de 7,45%. Para essa projeção, foi considerada a estimativa de inflação de 4,78%, segundo o Ministério do Planejamento e Orçamento.\nPara os anos seguintes, o governo prevê, nas projeções enviadas no PLOA, um salário mínimo de R$ 1.725 em 2027, R$ 1.823 em 2028 e R$ 1.908 em 2029.\nOs valores exatos, no entanto, vão depender da inflação que for efetivamente registrada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do crescimento do país. O reajuste do piso leva em conta a inflação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) no período de 12 meses até novembro do ano anterior, somada à variação do PIB de dois anos antes, limitada a 2,5%, devido à regra de ajuste fiscal do governo.