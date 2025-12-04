Um levantamento com cerca de 40 países que já divulgaram dados para o PIB (Produto Interno Bruto) do terceiro trimestre de 2025 mostra que o crescimento médio dessas economias foi de 0,6% no período.\nSão 29 economias com crescimento, incluindo o Brasil, 3 com estabilidade e 7 com retração, na comparação com o trimestre anterior, segundo dados da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico).\nNesta quinta-feira (4), o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) informou que o PIB do Brasil cresceu 0,1% no terceiro trimestre deste ano, em relação aos três meses anteriores.\nIsrael, Dinamarca e Arábia Saudita lideram o ranking. Também estão no topo países da América Latina (Costa Rica e Colômbia) e do leste asiático (Indonésia e Coreia do Sul). México, Finlândia, Japão e Suíça apresentam os desempenhos mais negativos.