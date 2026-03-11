O GPA (Grupo Pão de Açúcar), dono das redes Pão de Açúcar e Extra, anunciou na terça-feira (10) um plano de recuperação extrajudicial para renegociar parte de suas dívidas, em meio a dificuldades financeiras que vêm sendo apontadas pela própria companhia em balanços recentes.\nO acordo foi firmado com os principais credores e envolve aproximadamente R$ 4,5 bilhões em obrigações financeiras sem garantia, segundo fato relevante divulgado pela empresa. A medida suspende temporariamente o pagamento dessas dívidas e abre um período de negociações para reorganizar o endividamento e melhorar a situação de caixa.\nSegundo o GPA, obrigações correntes com fornecedores, clientes e funcionários não fazem parte do plano e continuam sendo pagas normalmente. Ainda assim, o anúncio levantou dúvidas entre consumidores e trabalhadores da rede sobre possíveis impactos nas lojas. A reportagem reuniu respostas sobre o que pode mudar e o que tende a continuar igual no funcionamento da rede.