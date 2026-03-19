O Dia de São José, padroeiro de Palmas, celebrado nesta quinta-feira (19), é considerado feriado municipal e irá alterar o horário de funcionamento de diversos serviços. Por isso, não haverá expediente nos órgãos públicos municipais, e os servidores públicos terão quatro dias de folga após a prefeitura anunciar o ponto facultativo na sexta-feira (20).\nPrefeitura de Palmas\nCom o decreto publicado no Diário Oficial Municipal, os servidores terão quatro dias de folga, contando com o fim de semana. O ponto facultativo será válido apenas para as repartições que não são consideradas serviços essenciais.\nOs setores essenciais, como saúde, limpeza urbana, infraestrutura, iluminação pública e os conselhos tutelares, funcionarão normalmente, em regime de plantão, para atender situações de urgência.\nEntre os serviços que vão atender a população e manter o horário de funcionamento normal estão as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (Caps AD III).