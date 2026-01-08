A isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000 vai beneficiar aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). A reforma da renda passou a valer no dia 1º de janeiro e inclui ainda trabalhadores, autônomos e os chamados super-ricos.\nAlém da isenção para quem ganha até R$ 5.000, há imposto menor para quem tem renda de R$ 5.000,01 até R$ 7.350. Com as novas regras, cerca de 3,4 milhões de beneficiários da Previdência ficarão isentos ou irão pagar menos imposto. Ao todo, 15 milhões de brasileiros devem ser beneficiados.\nCálculos da Contabilizei feitos com exclusividade para a Folha mostram como ficará o desconto nas aposentadorias, pensões e demais benefícios nos quais há cobrança do imposto. Segundo a consultoria, o perfil mais beneficiado pela mudança é quem tem aposentadoria de R$ 5.000, que terá uma diferença mensal de R$ 312,89, a mesma redução válida para trabalhadores, zerando o imposto que era cobrado na fonte.