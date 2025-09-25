Faltando cerca de dez dias para as provas do CNU (Concurso Nacional Unificado), marcadas para 5 de outubro, os candidatos entram na reta final da preparação —considerada por especialistas como uma das fases mais tensas da jornada de estudos.\nNesta segunda edição, a seleção, que ficou conhecida como Enem dos Concursos, oferece 3.652 vagas em 32 órgãos e entidades federais, com salários de até R$ 16.413,35. As provas serão aplicadas em 228 cidades.\nO certame reúne 761.528 inscritos. Na primeira edição, realizada em 2024, foram 2,1 milhões de candidatos inscritos, mas apenas cerca de 1 milhão compareceu no dia da prova.\nA reportagem ouviu especialistas, que trazem orientações sobre como aproveitar os últimos dias antes do exame.\nEduardo Cambuy, professor do Gran Concursos, diz que, na reta final, os candidatos devem finalizar os estudos para os eixos com maior peso, dedicando esta semana para exercícios e a última para fazer a revisão geral dos conteúdos.