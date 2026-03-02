O concurso da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), com salário de até R$ 10,1 mil, abre as inscrições no dia 20 de março. A aplicação das provas objetivas está programada para o dia 10 de maio.\nAo todo, são 50 vagas imediatas. De acordo com a SES-GO, o concurso oferece vagas nas modalidades de ampla concorrência, pessoas com deficiência (PCD) e candidatos negros. A banca organizadora do concurso é o Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades).\nA inscrição deve ser feita exclusivamente pelo site do Instituto Iades. A taxa é de R$ 160 para todos os cargos. A divulgação das inscrições confirmadas será feita em 27 de abril. A divulgação dos locais de prova será em 5 de maio. Confira o edital.\nCronograma com importantes datas\nIsenção da taxa: até 12 de março\nInscrições: até 21/04/2026