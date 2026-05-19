Contribuintes que entregaram a declaração do Imposto de Renda 2026 podem fazer a consulta para saber se caíram na malha fina 24 horas após o envio. A checagem é feita por meio do eCAC (Centro de Atendimento Virtual), no site da Receita Federal, ou pelo aplicativo para celular e tablet.\nSegundo a Receita, 1,4 milhão de declarações estão retidas na malha fina, o que representa 5,6% do total de 25,3 milhões de IRs recebidos até segunda-feira (18). Quem cai na malha precisa corrigir as informações enviando uma declaração retificadora, senão não consegue receber a restituição.\nEm casos mais extremos, o contribuinte pode ser multado, chamado a esclarecer informações ou mesmo passar por procedimento administrativo. Neste último caso, as correções não podem mais ser feitas online.\nO prazo para declarar o Imposto de Renda 2026 termina no dia 29 de maio. Quem é obrigado a declarar e atrasa paga multa mínima de R$ 165,74, que pode chegar a 20% do imposto devido no ano. O primeiro lote de restituição será pago no dia 29. A consulta para saber se vai receber será aberta na sexta (22).