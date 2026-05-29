Os contribuintes obrigados a declarar o Imposto de Renda 2026 têm até as 23h59 desta sexta-feira (29) para enviar a declaração sem pagar multa, que parte de R$ 165,74 e pode chegar a 20% do imposto devido no ano.\nEspecialistas afirmam que é possível concluir o envio em cerca de 15 minutos em casos mais simples, especialmente com o uso da declaração pré-preenchida da Receita Federal. Ainda assim, a rapidez não elimina a necessidade de revisar cuidadosamente os dados antes de enviar e é recomendável reservar um tempo para essa checagem.\nA Receita interrompe o recebimento das declarações exatamente às 23h59 no horário de Brasília. Por isso, contribuintes em estados com fuso diferente precisam redobrar a atenção para não perder o prazo.\nA declaração em poucos minutos costuma funcionar apenas para contribuintes com uma única fonte de renda, sem investimentos complexos, ganho de capital, aluguel, atividade rural ou muitas deduções. Nesses casos, a pré-preenchida importa automaticamente informações de empresas, bancos, planos de saúde e outras instituições, acelerando o processo.