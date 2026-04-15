Entender o que pode ser deduzido na declaração do Imposto de Renda é uma das formas mais eficazes de pagar menos tributo ou aumentar a restituição. Entre os principais abatimentos estão gastos com saúde e educação, que costumam concentrar boa parte das dúvidas —e também dos erros— dos contribuintes.\nEnquanto despesas médicas podem ser deduzidas sem limite, desde que comprovadas, os gastos com educação têm teto anual. Além deles, contribuições à previdência privada do tipo PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre), pagamentos ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), pensão alimentícia e doações também podem reduzir a base de cálculo do imposto.\nCada tipo de dedução segue critérios específicos da Receita Federal e nem todos os contribuintes podem se beneficiar de todas.\nQUAIS DESPESAS MÉDICAS PODEM SER DEDUZIDAS NO IMPOSTO DE RENDA?