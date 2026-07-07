Desde que Donald Trump retornou à Casa Branca, em janeiro de 2025, a política tarifária americana virou assunto frequente. Apenas no último ano, houve uma série de idas e vindas de tarifas por parte do governo dos Estados Unidos, que diz querer atacar práticas desleais de comércio adotadas por outros países e resolver déficits comerciais.\nO Brasil não ficou de fora da lista de países afetados, e produtos brasileiros apareceram mais de uma vez na lista de alvos --e também de isenções- das tarifas de Trump.\nRelembre a seguir a cronologia das tarifas dos EUA contra produtos brasileiros.\n2 DE ABRIL DE 2025\nTrump, que apelidou a data de "dia da libertação", impõe uma tarifa global de 10% sobre produtos comprados de outros países, inclusive do Brasil. As chamadas "tarifas recíprocas" entram em vigor dias depois, baseadas na IEEPA (Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional).