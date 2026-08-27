Usuários do Caixa Tem, aplicativo da Caixa Econômica Federal, relataram dificuldades para acessar suas contas e realizar operações na manhã desta quinta-feira (27). A maior parte das reclamações está relacionada a problemas para fazer login no aplicativo.\nEm nota, a Caixa confirmou que foi constatada instabilidade no funcionamento do APP Caixa Tem e disse que sistema foi normalizado.\nSegundo o Downdetector, plataforma que reúne relatos de usuários sobre falhas em serviços digitais, as notificações de problemas com a Caixa cresceram a partir das 6h, com pico de 1.049 registros às 7h12. Por volta das 11h, o número de reclamações havia caído para 74.\nO volume de reclamações não significa, por si só, que o aplicativo esteja indisponível para todos os clientes. A plataforma registra relatos de usuários e é usada como indicador de possíveis instabilidades nos serviços digitais.